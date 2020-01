Sony vil "vise fremtiden" på CES

Sony er naturligvis en meget stor virksomhet, som har mange jern i ilden, men blant deres mest ventede produkter nå er uten tvil den kommende PlayStation 5, som vi enda ikke vet når Sony avslører.

Dog kan det være at selve avsløringen allerede skjer under CES-messen mellom 7. og 10. januar - eller de vil i hvert fall avsløre noe relativt stort.

Sony har på deres hjemmeside avslørt at de vil løfte sløret for "a unique vision of the future" under CES-messen.

"The future is coming. At CES 2020 Sony is unveiling a unique vision of the future, bringing creativity and technology together like never before, to unleash new sensations and emotions," står det.

Det kan naturligvis også være en smarttelefon eller en TV, men de har bare tidligere brukt noen av de samme buzzwords rundt konsoller, som de gjør her. Hva tror du?