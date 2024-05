Sony: Zelda-filmen er laget i "tettest mulig samarbeid" med Miyamoto

HQ

Det var mange som pustet lettet ut over at The Super Mario Bros. Movie ble så bra som den ble, samtidig som den hyllet originalmaterialet og tok det til nye høyder. En av grunnene til dette var at Illumination jobbet tett med Nintendo, og at Marios skaper selv - Shigeru Miyamoto - var produsent.

Med den kommende Zelda-filmen er det imidlertid mye mer som kan gå galt. For det første er det ikke en animasjonsfilm, så rollebesetningen og settingen må virkelig stemme, og for det andre skal Link holde tale, noe han som kjent aldri har gjort før.

Men Sony er ikke bekymret. I et Deadline-intervju med Sony Motion Pictures Group styreleder Tom Rothman, blir han spurt om hvordan de vil unngå fallgruvene til filmer basert på videospill :

"Fordi filmen blir utviklet og laget i tettest mulig samarbeid med Shigeru Miyamoto. Han er et sant geni i den verdenen, og det er virkelig hans sterke visjon som motiverer den. Han skapte det og forstår det grundig. Det er bare å se på resultatene av Super Mario Brothers for å forstå det."

Og bedre konsultasjon enn det er selvsagt vanskelig å finne, så vi krysser fingrene for at filmen faktisk lever opp til sitt fulle potensial.