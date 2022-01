Sony-aksjen falt med 13% på et døgn etter nyheten om at Microsoft skal kjøpe Activision Blizzard

HQ

Først virket det som om Sonys aksjekurs tok et dykk på mellom 7-8% etter at Microsoft avslørte at de har intensjon om å kjøpe Activision Blizzard, men sluttresultatet skulle vise seg å bli langt verre.

Som Bloomberg kan bekrefte endte fallet på 13%, og de noterer dessuten at selskapets markedsverdi totalt falt med 20 milliarder dollar (omtrent 179 milliarder kroner) på én dag.

Det er den største smellen selskapets aksjeverdi har tatt siden 2008. Analytikeren Amir Anvarzadeh fra Asymmetric Advisors hadde følgende å si om Sonys markedsnedgang:

"Sony will have a monumental challenge on its hands to stand on its own in this war of attrition. With Call of Duty now most likely to be added exclusively to the Game Pass roster, the headwinds for Sony are only going to get tougher."

En annen analytiker ved navn Kazunori Ito fra Morningstar Research tilføyer:

"Sony will struggle to match Microsoft in terms of money it can spend to buy popular game IP. Falling shares illustrate investors are worried that Sony may not be able to keep winning if indeed the industry shifts away from the hardware-based model."