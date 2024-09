Sonys finansdirektør mener de ikke har nok IP-er

HQ

Ifølge Sonys finansdirektør Hiroki Totoki har ikke selskapet nok IP-er. Totoki mener det er en av hovedutfordringene Sony står overfor i dag, ettersom det å skaffe seg en IP er et viktig skritt i å utvide merkevaren og dens anerkjennelse.

"Enten det gjelder spill, filmer eller anime, har vi ikke så mange IP-er som vi har fostret fra begynnelsen av", sier han til Financial Times. "Vi mangler den tidlige fasen (av IP), og det er et problem for oss."

Han bemerket også at Sony vanligvis er flinkere til å finne et publikum for innhold som allerede har blitt populært i hjemmemarkedet. På nettet har dette åpenbart ført til at mange mennesker umiddelbart ser på spill og IP-er som Sony har hatt stående i hylla i flere tiår.

"PlayStation har forlatt alle sine maskoter og originale IP-er lol," skrev RPGesusgoingin på X/Twitter. Det ser ut til at mange mennesker deler den samme følelsen og mener at Sony har IP-er tilgjengelige, de bare bruker dem ikke. Er du enig i det?