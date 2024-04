Sonys One Punch Man-film blir en realitet

HQ

Hvis du trodde at mangelen på klare bevis og samtaler rundt Sonys filmatisering av One Punch Man betydde at det var dødt løp tar du feil. The Hollywood Reporter har nemlig bekreftet at prosjektet fortsatt er i aktiv utvikling og går videre.

Filmen skal etter sigende skrives av Rick and Mortys Dan Harmon og Heather Anne Campbell, og er fortsatt tilknyttet Fast and Furious' Justin Lin. Ingen ytterligere detaljer er bekreftet eller nevnt ennå, og dette tyder på at filmen ikke er i nærheten av å starte innspillingen, særlig siden manuset fortsatt er under utvikling.

Uansett er den fortsatt på vei, så One Punch-fans bør holde øyne og ører åpne.