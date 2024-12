Sonys Spider-Verse snubler: Administrerende direktør gir kritikerne skylden for kinotrøbbelet

HQ

Sony Pictures-sjef Tony Vinciquerra har pekt på kritikerne for de dårlige resultatene til de siste Spider-Man-spinoffene Madame Web og Kraven the Hunter. I et nylig intervju med Los Angeles Times hevdet Vinciquerra at filmene ble urettferdig "korsfestet" av pressen, til tross for det han hevder var solid innsats som fant suksess på streamingplattformer som Netflix.

Tallene tegner imidlertid et dystert bilde. Med Kraven the Hunter som åpnet til magre 11 millioner dollar og Madame Web som slet med å passere 100 millioner dollar globalt, markerte begge filmene et lavpunkt for Sonys Spider-Verse. Kritikerne var spesielt harde, med Rotten Tomatoes-poengsummer på henholdsvis 15% og 11%. Vinciquerra erkjente behovet for et strategisk skifte, men antydet at de dårlige anmeldelsene hadde skapt et "slangebitt" rykte for franchisen.

Når Sony går videre med prosjekter som en fjerde Tom Holland-ledet Spider-Man i samarbeid med Marvel Studios, står selskapet overfor vanskelige spørsmål om hvordan de skal balansere kreativ risiko og publikums forventninger.

Synes du Sonys Spider-Verse-filmer fortjener en ny sjanse, eller er det bare kritikerne som sier det som de ser det?