Sophie Thatcher og Charles Melton utforsker en rystende cyberpunk-metropol i Her Private Hell

Neon er i ferd med å bli et stadig mer formidabelt produksjonsselskap, som opererer på samme måte som A24 ved å prioritere kreative og unike historier som vanligvis lages til en rimeligere pris. Et av produksjonsselskapets neste prosjekter får kinopremiere i juli, og er en sci-fi, cyberpunk-aktig thrillerhistorie med både Sophie Thatcher og Charles Melton i hovedrollene.

Filmen, som er kjent som Her Private Hell, følger en kvinne (Thatcher) som leter etter sin forsvunne far i en kaotisk futuristisk metropol, samtidig som hun må håndtere et dødelig vesen som har blitt sluppet løs. Alt dette skjer samtidig som en amerikansk soldat (Melton) begir seg ut på et modig eventyr for å redde datteren sin fra helvete, en oppgave som fører til at de to individene kolliderer.

Her Private Hell er regissert av Nicolas Winding Refn og har planlagt kinopremiere 24. juli, og du kan se traileren for filmen nedenfor, i tillegg til filmens logline.

"Når en mystisk tåke oppsluker en futuristisk metropol og slipper løs et dødelig og unnvikende vesen, leter en plaget ung kvinne etter faren sin. Hennes søken kolliderer med en amerikansk soldat som er ute på en rystende odyssé for å redde datteren sin fra helvete."