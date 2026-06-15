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Sør-Afrika har utvist 2 745 utlendinger den siste uken, ifølge France 24 og YLE. Utvisningene er en del av president Cyril Ramaphosas innsats for å bekjempe ulovlig innvandring.

Sør-Afrika er en av kontinentets største økonomier, og er hjemsted for et stort antall innvandrere fra hele Afrika, både lovlige og ulovlige. Dessverre er arbeidsledigheten i Sør-Afrika på vei opp (over 30 %), og stemningen har blitt mer innvandrerfiendtlig enn før.

Innvandrernes hjem og virksomheter har blitt plyndret, og folk har blitt slått. Bevæpnet med køller, pisker og skjold har mobber marsjert over hele landet og beordret de uten oppholdstillatelse til å forlate Sør-Afrika innen utgangen av juni.

For eksempel har borgere fra Malawi, Nigeria, Ghana, Zimbabwe og Mosambik frivillig forlatt Sør-Afrika, og regjeringene har ordnet transport hjem. Rundt 7 000 malawiere bor i en midlertidig teltleir i havnebyen Durban. Busser har begynt å frakte dem tilbake til Malawi.

Ifølge et statistikkbyrå er det rundt 3 millioner utlendinger i Sør-Afrika, noe som utgjør rundt 5,1 % av befolkningen.