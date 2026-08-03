Sør-Korea frigjør nødhjelpsmidler etter at hetebølgen har nådd det nest høyeste nivået

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En rekordvarmebølge rammer både Nord- og Sør-Korea, noe som tvinger innbyggerne til å søke ly for varmen på strender, i badeland og i enhver skygge de kan finne, mens landets myndigheter leter etter måter å lindre presset forårsaket av varmen på.

Hedebølgen, som tidligere var konsentrert i Sør-Koreas sørøstlige del, har spredt seg til hovedstadsområdet Seoul og andre vestlige regioner. Ifølge Reuters melder også nordkoreanske medier om temperaturer på opptil 40 grader Celsius, med fem tropiske netter i Pyongyang. Ifølge sørkoreanske medier vil hetebølgen trolig vedvare gjennom hele uken, med temperaturer som stiger til over 40 grader.

14 personer skal ha omkommet, og nesten 2 000 har blitt innlagt på sykehus for varmerelaterte sykdommer siden midten av mai. Sør-Koreas statsminister Han Seong-sook har bedt lokale myndigheter og departementer om å mobilisere alle ressurser for å håndtere risikoen for hetebølge og tørke. Kraftselskapene forventer også at etterspørselen vil nå rekordhøye nivåer på grunn av økt bruk av klimaanlegg.

Det er tydelig at det ikke bare er Europa som sliter under presset fra varmen akkurat nå. Temperaturene i Korea forstyrrer hverdagen, noe som tvinger baseballkamper til å bli avlyst, og byene arrangerer spesielle vannfestivaler for å holde folk kjølige.