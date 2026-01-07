Sør-Korea henvender seg til Kina for å få i gang dialogen med Nord-Korea igjen

HQ

Sør-Koreas president Lee Jae Myung sa at han har bedt Kinas leder, Xi Jinping, om å spille en meklerrolle i arbeidet med å gjenoppta dialogen med Nord-Korea, samtidig som Seoul ser etter nye måter å lette spenningen på den koreanske halvøya.

I en tale til sørkoreanske medier onsdag under et statsbesøk i Kina sa Lee at samtalene med Xi viste "betydelig fremgang" i arbeidet med å gjenopprette tilliten etter mange år med anstrengte relasjoner. Han fortalte Xi at Sør-Koreas forsøk på å få Pyongyang i tale så langt hadde mislyktes, og appellerte til Beijing om å bidra til å bringe prosessen videre.

Lee Jae Myung og Xi Jinping // Shutterstock

Ifølge Lee anerkjente Xi Seouls innsats, men advarte samtidig om at tålmodighet ville være avgjørende i møte med det atombevæpnede Nord. "Det er lett å snakke, men det er ikke lett å handle", siterte Lee den kinesiske lederen, og understreket dermed hvor vanskelig det er å omsette diplomati til konkrete resultater.

Møtet, det andre mellom de to lederne på mindre enn tre måneder, kom i forbindelse med at Lee forsøkte å gjenopprette forholdet til Kina etter at uenigheter (blant annet om et amerikansk missilforsvarssystem) hadde skadet båndene og begrenset tilgangen til sørkoreansk kultureksport. Lee understreket at selv om forholdet til Beijing er avgjørende, ser Seoul fortsatt på partnerskapet med Japan som like viktig.