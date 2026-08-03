Sør-Korea planlegger å øke skatten for store eiendomseiere i landet

HQ

En av de største utfordringene for dagens yngre generasjon i store deler av verden er vanskeligheten med å skaffe seg sin første bolig, et problem som land som Spania og Sør-Korea står overfor. Men i Sør-Koreas tilfelle ser det ut til at regjeringen er innstilt på å gjøre livet vanskeligere for eiendomsspekulanter og store eiendomseiere som hamstrer hele boligmassen, driver opp prisene og begrenser den frie tilgangen til markedet.

Ifølge en rapport fra Reuters har den sørkoreanske regjeringen i dag, mandag, lansert en reform for å øke skattene på store eiendomseiere i landet, i et forsøk på å dempe den offentlige misnøyen over høye boligpriser og volatilitet i aksjemarkedet.

«Vi skal reformere eiendomsskatten på en fornuftig måte for å etablere et boligorientert eiendomsmarked, basert på prinsippet om at et hjem er et sted å bo, ikke å kjøpe», sa finansminister Koo Yun-cheol.

Når det gjelder endringene som inngår i de kunngjorte årlige revisjonene av skatteloven, har Finansdepartementet foreslått å øke eiendomsskattefritakene for de som eier og bor i sin egen bolig, samtidig som de reduseres for alle andre.