Sør-Korea settes på USAs liste over sensitive land på grunn av bekymring for atomvåpen Økende spenninger og usikkerhet truer, og Sør-Korea forsøker å dempe konsekvensene for det bilaterale samarbeidet.

HQ USAs energidepartement har satt Sør-Korea på sin liste over sensitive land, noe som reiser spørsmål om det fremtidige samarbeidet mellom de to landene. Dette ble offisielt bekreftet på fredag, og er en følge av økende diskusjoner om at Sør-Korea potensielt kan utvikle atomvåpen som svar på de økende truslene fra Nord-Korea. Selv om utpekingen, som trer i kraft 15. april, ikke vil begrense samarbeidet innen vitenskap og teknologi, understreker den den økende uroen i regionen. Sør-Koreas utenriksdepartement er allerede i aktive forhandlinger med Washington for å sikre at den mangeårige alliansen forblir upåvirket, særlig ettersom spenningen rundt atomsikkerhet fortsetter å øke. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette vil forme Sør-Koreas strategiske beslutninger og forholdet til USA. Yoon Suk Yeol // Shutterstock