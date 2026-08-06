Sør-Korea tar i bruk droner i landlige områder for å overvåke helsetilstanden til bønder og eldre som bor på landsbygda

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Den sørkoreanske regjeringen tar sommerens stigende temperaturer svært alvorlig og har nå etablert et luftovervåkingssystem som skal beskytte helsen til folk som bor i landlige områder, særlig eldre, som tradisjonelt fortsetter å arbeide på jorden.

Ifølge en rapport fra Reuters er en flåte av droner utstyrt med høyttalere og termiske kameraer blitt satt inn over Nord-Gyeongsang-regionen, et av landets viktigste jordbruksområder, hvor personer på 65 år og eldre utgjør 59,2 prosent av provinsens jordbrukshusholdninger.

Sør-Koreas president Lee Jae Myung beskrev hetebølgen som en «nasjonal katastrofe» og beordret torsdag en omfattende innsats, etter at antallet dødsfall knyttet til varmen hadde steget til 21. Temperaturene i den østlige provinsen, et viktig jordbruksområde, har nådd 41,2 grader Celsius.

Varmen rammer ikke bare bøndene hardt, men forventes også å føre til en nedgang på opptil 30 prosent i sommeravlingene.