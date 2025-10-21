Sør-koreansk kvinne blir skremt av kakerlakk og brenner ned hele bygården i et forsøk på å drepe den

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at en kvinne i 20-årene fra Osan, Sør-Korea, ved et uhell satte fyr på leilighetsbygningen sin da hun forsøkte å drepe en kakerlakk ved hjelp av en improvisert flammekaster, ifølge det lokale politiet.

Kvinnen skal ha brukt en lighter og en brennbar spray for å brenne insektet, en metode hun hadde prøvd før. Denne gangen spredte flammene seg imidlertid raskt, antente gjenstander inne i hjemmet hennes og forårsaket en stor brann. Sjekk ut videoen nedenfor (dubbet med AI).

En av naboene, en kinesisk kvinne i 30-årene, omkom tragisk nok etter å ha falt ut av et vindu i femte etasje da hun forsøkte å flykte sammen med mannen sin og en to måneder gammel baby. Ektemannen klarte å komme seg trygt opp i nabobygningen etter å ha overlevert babyen til en annen beboer.

Politiet opplyser at kvinnen kan bli tiltalt for uaktsomhet med døden til følge. Åtte andre beboere fikk røykskader, og etterforskerne tror at ekteparet forsøkte å flykte gjennom vinduet fordi tykk røyk hadde blokkert trappeoppgangen.