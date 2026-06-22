Sør-Koreas tidligere justisminister dømt til 25 år i fengsel

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Sør-Koreas tidligere justisminister Park Sung-jae er dømt til 25 år i fengsel for sin deltakelse i det mislykkede forsøket på å innføre unntakstilstand, der tidligere president Yoon Suk Yeol var involvert, ifølge Reuters og YLE.

Dommen gjelder hendelser i desember 2024, da Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol erklærte unntakstilstand i landet, som ble opphevet av parlamentet noen timer senere. På grunn av dette ble den tidligere presidenten senere dømt til livsvarig fengsel. Retten fant at han brukte unntakstilstanden til å lamme parlamentet i en politisk konflikt.