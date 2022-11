Sørg for å installere DLC i Sonic Frontiers før du begynner å spille

HQ

Sonic Frontiers ble lansert i dag, og i forkant av lanseringen har SEGA tatt til sosiale medier for å gi spillere en advarsel om hvordan DLC håndteres i spillet. Hvis du eier Digital Deluxe Edition, strong>må du installere all DLC du vil bruke før du starter et nytt spill</strong>, ellers vil det ikke være gyldig og kan ikke brukes etter å ha passert opplæringsområdet.

I tillegg advarer SEGA om at du bør sørge for at den nyeste patchen for spillet er installert før du installerer DLC, og at du som spiller på Xbox kanskje må lete etter DLC-en i Xbox Store.

SEGA bekrefter imidlertid at dette ikke gjelder fremtidig DLC, bare det som er inkludert i Digital Deluxe Edition av spillet, noe som betyr at du ikke trenger å starte et nytt spill for å legge til Monster Hunter-DLC, Sonic Adventure 2-sko og annet senere.