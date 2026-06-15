Sosiale medier-eventyrer kjent som «Jemens Spider-Man» omkommer under klatring i vulkankrater

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En 30 år gammel mann, svært kjent på sosiale medier og noen ganger kjent som «Spider-Man of Yemen» for sine eventyrlige klatreturer i fjell og fjellformasjoner uten sikkerhetsutstyr, har omkommet etter å ha falt 120 meter, 393 fot, mens han klatret på Hardah-dammen, et vulkansk krater i Dhamar-provinsen sør i Jemen, forrige fredag.

Mannen, Al-Qaqa Ibn Antar, 30, falt da han mistet grepet med høyre hånd og falt, ifølge en video lagt ut på sosiale medier og spredt vidt og bredt på sosiale medier. Sivilforsvaret organiserte en søke- og redningsaksjon som varte i fire timer, og som var komplisert på grunn av stedet. Antars lik, som ble funnet 30 meter under vann, ble fraktet ut med helikopter.

Jemens Spider-Man var svært kjent på sosiale medier for sine vågale stunts, men den jemenittiske sivilforsvaret oppfordret de som klatrer og driver med ekstremsport til å følge sikkerhetsprosedyrer og bruke passende verneutstyr for å unngå lignende hendelser.