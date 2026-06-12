Soulja Boy skal lede «Rapper University»: «Dette er ikke skole... dette er fremtiden din»

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Etter at det tidligere har vært en suksess blant hans følgere, bringer streameren Kai Cenat tilbake Streamer University-konseptet i år. Det vil inneholde lovende influencere som får opplæring i bransjen av noen som har klart å slå gjennom som streamer, og alt blir livestreamet og delt mens det skjer.

Det blir imidlertid ikke den eneste livestreamede «skolen» som arrangeres i nær fremtid, for etter å ha blitt utelatt fra Kai Cenats initiativ, har rapperen Soulja Boy bestemt seg for å opprette sin egen «Rapper University».

Dette vil gi potensielle «studenter» muligheten til å lære direkte av Soulja Boy for å «ta karrieren din til neste nivå» og «bli en rapstjerne». I kunngjøringen om initiativet står det at «dette er ikke skole... dette er fremtiden din.»

Soulja Boy opplyser at universitetet nå tar imot søknader via meldinger som sendes direkte til Soulja Boy på sosiale medier, med planer om å streame initiativet i Atlanta en gang i fremtiden.