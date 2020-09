FIFA 21 kommer neste uke, og for å lade opp til dette har EA offentliggjort soundtracket med over 100 artister fra totalt 23 forskjellige land for å representere ulike kulturer og lyder. Noen av de største navnene på lista er Dua Lipa, Anitta, Tame Impala, Royal Blood, Glass Animals, Charli XCX, Disclosure og Stormzy. Sjekk ut hele lista her. Har du noen favoritter?