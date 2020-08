Soundtracket til Risk of Rain 2 kommer på vinyl

Du ser på Annonser

Er du fan av Black Screen Records, vet du nok at de er kjent for lekre vinyl-utgaver av diverse spill-soundtracks. Er du også fan av Hopoo Games' Risk of Rain 2, som ble utgitt i Early Access i fjor, og dets soundtrack av Chris Christodoulou, blir du sikkert glad for denne nyheten.

Risk of Rain 2s soundtrack får nemlig en lekker vinyl-utgave gjennom Black Screen Records, som skal shippes i oktober, og som kan forhåndsbestilles nå via denne lenken. Soundtracket er trykt på 3 stk LP-plater og kommer i en sleeve med original kunst av Daniele Giardini. Sjekk ut bildet nedenfor.