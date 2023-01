Soundtracket til The Simpsons: Hit & Run er nå på Spotify

Hyggelige overraskelser har en tendens til å komme på de gråeste dagene, noe som passer godt denne regn- og vindfulle søndagskvelden. For fra ingensteds har musikken til Radical Entertainments elskede og litt bortglemte The Simpsons: Hit & Run blitt tilgjengelig på Spotify. Ifølge Twitter-kontoen Out of Context 20th Century Fox kommer utgivelsen som en del av en rekke andre Simpsons-lydspor som nå endelig har dukket opp på en rekke plattformer. Og det er jo moro, spesielt for de av oss som setter pris på gammel spillmusikk. Du kan sjekke ut musikken nedenfor.