South of Midnight debuterer på PC og Xbox Series i april

Som en del av det pågående Xbox Developer Direct -showet har Compulsion Games nettopp bekreftet når vi kan begynne eventyret vårt som Hazel i det kommende South of Midnight. Den lovende tittelen vil debutere på PC og Xbox Series X/S så snart som 8. april, og på Game Pass på dag én også.

For de som ikke vet hva South of Midnight er, dreier spillet seg om Hazel som blir kastet inn i et rike bebodd av myter og legender, mens hun forsøker å finne moren sin som ble bortført under en orkan. I denne fiktive verdenen oppdager Hazel fantastiske krefter som muliggjøres av magiske verktøy som gjør det mulig for henne å ta kontakt med Grand Tapestry og Weave selve verden. Hun bruker disse kreftene til å helbrede verden og fjerne korrupsjonen som har påvirket den.

Hazels Weaving evner kommer fra tre hovedverktøy: Spindle, to Weaving Hooks, og en Staff. Ved hjelp av disse kan hun angripe de forskjellige farlige fiendene som lever i verden, løse opp i dem og helbrede dem for korrupsjonen som er innebygd i dem. Til hjelp i dette arbeidet kan vi forvente magi som Push, Pull og Weave, som kan kombineres og brukes til å sette opp fantastiske kombinasjoner som kan lenkes videre, ettersom jo mer flytende Hazel er i kamp, jo mer helse gjenvinner hun, og jo lavere blir nedkjølingene hennes.

Når det gjelder fiendene, kan vi, i likhet med selve verdenen som er inspirert av det dype sørstatene med en gotisk vri, forvente oss vanlige fiender som hver har unike angrep (som å grave Slug Burrows eller raske Ravagers), samt sjefer, som har en veldig viktig rolle i nivådesignet. Compulsion sier at hvert område er tematisert etter sjefen som bor der, med sjefer som er utformet etter myter og legender fra det dype sørstatene og sørstatsgotikken. Ideen her er å finne Echoes som forklarer litt om sjefens fortid, og deretter bruke disse Echoes for å hjelpe til med å bekjempe, helbrede og frigjøre sjefene fra deres pine. Selv om vi må vente med å lære mer om disse større truslene, vet vi at to av dem heter Two-Toes Tom og Huggin' Molly. Havkatten (som faktisk bare heter Catfish) er ikke en sjef i spillet, i tilfelle noen lurte på det.

Et av de mest unike elementene i South of Midnight - bortsett fra den stop-motion-inspirerte kunstretningen som fortsatt lover en håndlaget tilnærming og en tradisjonell Compulsion -signatur - er uten tvil lydsporet som vi blir fortalt at skalerer og endres avhengig av tilstanden i en kamp. For eksempel kan vi forvente at lydsporet til bosskamper vil øke og bli mer fartsfylt etter hvert som bosskampen skrider frem for å gjenspeile dens kaotiske natur.

Ellers er det verdt å merke seg at Hazel kan oppgraderes med ferdigheter og fordeler som kan justere hvordan hun spiller, og at det er flere biomer, inkludert oversvømte jordbruksland, skumle sumper og Appalachian-topper. Via Xbox Wire, Compulsion legger også til at South of Midnight vil ta spillere rundt 10-12 timer å fullføre.

Unødvendig å si, det ser ut til at vi er i butikken for et utmerket utseende eventyr når South of Midnight gjør sin ankomst på PC og Xbox Series X / S 8. april, som et Game Pass dag ett tillegg. For de som ønsker å registrere sin interesse for spillet, har forhåndsbestillinger også åpnet i dag, og det vil være en periode med tidlig tilgang, noe som betyr at mange vil kunne dykke inn fra 3. april.