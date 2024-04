South Park-skaperne slår seg sammen med Kendrick Lamar i merkelig film

HQ

Trey Parker og Matt Stone, skaperne av South Park, er kjent for å snu hver stein når det gjelder komiske innslag. Deres langvarige animasjonsserie har fått både ros og ris for sin vilje til å kommentere og gjøre narr av alle problemer uten å holde igjen.

Nå kaster de seg ut i en ny musikalfilm sammen med rapperen Kendrick Lamar. På CinemaCon ble det avslørt (takk, DiscussingFilm) at Parkers, Stones og Lamars nye musikal vil handle om en mann som jobber som slaveskuespiller, og som innser at hans hvite partners forfedre en gang eide hans.

Hvis dette var noen andre enn Parker og Stone, er det nok få som ville kommet i nærheten av prosjektet, men de to har gjort suksess med musikaler tidligere. The Book of Mormon vant flere Tony-priser, blant annet for beste musikal, så det er alltid en sjanse for at de finner gull igjen.