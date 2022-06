South Park: The Streaming Wars Part 2 bekreftet med teaser

HQ

For fire uker siden kom South Park-spesialen The Streaming Wars til Paramount+ i USA, men som de av oss som har sett episoden vet stopper ikke historien der.

Derfor er det ikke overraskende at Matt Stone, Trey Parker og kompani nå har gitt oss en teasertrailer som avslører at South Park: The Streaming Wars Part 2 kommer til Paramount+ over dammen den 13. juli, mens vi i kjent stil må vente til "senere" på dette kontinentet.