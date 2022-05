South Park tøyser med Netflix, Disney+ og streaming i juni

HQ

Mens Matt Stone, Trey Parker og kompani har roet ned produksjonen av South Park-sesonger, men som de annonserte i fjor rettes fokuset i stedet mot spesialepisoder. Vi har allerede fått se Covid-varianter av disse, og straks er det tid for å ha det gøy med streamingselskapene.

Det virker i alle fall slik siden Paramount har gitt oss en kort teasertrailer som avslører at en ny spesialepisode kalt South Park: The Streaming Wars kommer til Paramount+ i USA den 1. juni og senere her til lands. Dermed får vi se hvor mye de tør å gjøre narr av andre streamingtjenester. Mens vi venter på å se hvor langt den hysteriske gjengen går får vi nøye oss med denne beskrivelsen:

"Eric Cartman locking horns against his mother in a battle of wills, all while an epic conflict unfolds that threatens South Park's existence."