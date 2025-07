South Parks seertall har økt med 258 % takket være episoden om Trumps penis

HQ

I den siste episoden (som har spredd seg som ild i tørt gress på internett den siste uken) Sermon on the 'Mount', elsker USAs president Donald J. Trump med selveste Satan, og før de går i gang med å skape kaos i høyet, ser vi Trump eksponere sin (i tegneserien) komisk nok bittelille penis, noe som mange trodde ville bety slutten for South Park som serie. Det skjedde ikke. I stedet skjedde det motsatte.

Ifølge USA Today har South Park nå blitt streamet av 258 % flere seere enn tidligere, takket være Trumps lille penis, som er det stikk motsatte av djevelens kommentar når han ser presidentens kjønnsorgan for første gang i episoden: "Jeg kan ikke engang se noe, den er så liten."

The White House har kommentert episoden på følgende måte :

"Venstresidens hykleri vil ingen ende ta - i årevis har de vært ute etter South Park for det de har kalt "støtende" innhold, men plutselig hyller de serien. Akkurat som skaperne av South Park har venstresiden ikke noe autentisk eller originalt innhold, og det er grunnen til at populariteten deres fortsetter å nå rekordlave nivåer. Denne serien har ikke vært relevant på over 20 år og henger i en tynn tråd med uinspirerte ideer i et desperat forsøk på å få oppmerksomhet. President Trump har innfridd flere løfter på bare seks måneder enn noen annen president i vårt lands historie - og ingen fjerdeklasses serie kan ødelegge president Trumps gode stime."

Ingen glade ansikter, nei. Faen ta deg, Satan!