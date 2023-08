Space for Sale får ny trailer, fortsatt ingen informasjon om lanseringstidspunkt

Etter avsløringen på fjorårets THQ Nordic Showcase har Mirage Game Studio's Space for Sale også dukket opp på årets messe. Det var riktignok bare en kortvarig opptreden, ettersom spillet bare fikk en ny trailer som viste oss et nytt blikk på prosjektet, men uten å si noe mer om når det lanseres på PC.

Vi har fått litt mer informasjon om spillet og noen nye funksjoner som har blitt introdusert siden lanseringen. Helt konkret kan vi nå se frem til sjefskamper der spilleren må bruke bygningstalentene sine til å beseire mektige fiender. Ellers gir traileren også et innblikk i noen av de oppdaterte byggesystemene og hvordan du kan samhandle med omgivelsene for å skape kraftkilder til eiendommene du bygger i solsystemet ditt.

Det er fortsatt ikke klart når Space for Sale lanseres, men vi har fått vite at den lukkede betaversjonen snart er her, og at spillere nå kan gå inn på nettsiden for å søke om å bli en del av den.