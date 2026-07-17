SpaceX vil trolig forsøke å skyte opp Starship neste uke, etter at oppskytingen ble avbrutt

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SpaceX hadde planer om å skyte opp Starship-fartøyet tidlig i morges (for oss i Europa, altså) i Texas, men oppskytingen ble avbrutt i siste øyeblikk da noen få av de 33 motorene ikke startet, noe som dermed utsatte planene om å sende raketten i bane.

Administrerende direktør Elon Musk har uttalt at den utsatte oppskytingen sannsynligvis vil finne sted en gang i løpet av neste uke, selv om en eksakt dato og klokkeslett ennå ikke er fastsatt. Det er verdt å merke seg at dette vil være den 13. flytesten for raketten, så SpaceX-teamet vil være vant til å håndtere problemene og gjennomføre den planlagte oppskytingen før eller senere.

Om den avbrutte oppskytingen skrev Musk på X: «Noen av motorene startet ikke, noe som utløste en automatisk avbrytelse av oppskytingen. Nå tømmer vi drivstoffet. Neste oppskytingsforsøk forhåpentligvis om noen dager. For å være sikre på en vellykket flyvning vil to Raptor-motorer bli fjernet og erstattet. Mest sannsynlig tidspunkt for oppskyting er tidlig neste uke.»