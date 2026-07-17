Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

SpaceX vil trolig forsøke å skyte opp Starship neste uke, etter at oppskytingen ble avbrutt

Elon Musk har gitt et innblikk i når vi kan forvente neste oppskytingssekvens.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

SpaceX hadde planer om å skyte opp Starship-fartøyet tidlig i morges (for oss i Europa, altså) i Texas, men oppskytingen ble avbrutt i siste øyeblikk da noen få av de 33 motorene ikke startet, noe som dermed utsatte planene om å sende raketten i bane.

Administrerende direktør Elon Musk har uttalt at den utsatte oppskytingen sannsynligvis vil finne sted en gang i løpet av neste uke, selv om en eksakt dato og klokkeslett ennå ikke er fastsatt. Det er verdt å merke seg at dette vil være den 13. flytesten for raketten, så SpaceX-teamet vil være vant til å håndtere problemene og gjennomføre den planlagte oppskytingen før eller senere.

Om den avbrutte oppskytingen skrev Musk på X: «Noen av motorene startet ikke, noe som utløste en automatisk avbrytelse av oppskytingen. Nå tømmer vi drivstoffet. Neste oppskytingsforsøk forhåpentligvis om noen dager. For å være sikre på en vellykket flyvning vil to Raptor-motorer bli fjernet og erstattet. Mest sannsynlig tidspunkt for oppskyting er tidlig neste uke.»

SpaceX vil trolig forsøke å skyte opp Starship neste uke, etter at oppskytingen ble avbrutt
Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUnited States


Loading next content