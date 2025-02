Spania: Europeiske ledere må forhindre at russisk aggresjon blir belønnet

HQ

Spanias utenriksminister Jose Manuel Albares har uttalt at europeiske ledere skal samles i Paris på mandag for å ta opp en voksende bekymring: hvordan man kan sikre at fredssamtaler knyttet til den pågående konflikten i Ukraina ikke ender opp med å belønne russisk aggresjon.

I et intervju med Onda Cero nylig understreket Albares at det å belønne en aggresjonskrig vil skape en farlig presedens, og oppfordret til at ingen land bør oppmuntres til å gjennomføre slike handlinger.

Han uttrykte også skepsis til de umiddelbare utsiktene til fred, og uttalte at han tror Russlands president Vladimir Putin vil fortsette å angripe og bombe Ukraina i overskuelig fremtid.

"Ingen vurderer å sende tropper til Ukraina, for freden er fortsatt langt unna. I dag vil Russland bombe Ukraina igjen, og i morgen også. Jeg ser ikke fred i horisonten, selv om en av vurderingene er hvordan vi kan bidra til at freden kommer så raskt som mulig. Den dagen fred blir foreslått, må vi se hva slags fred vi snakker om."

Dette skjer etter at Frankrikes president Emmanuel Macron har innkalt til et krisetoppmøte med ledere fra sentrale EU-land og Storbritannia for å revurdere strategien overfor Ukraina.

Toppmøtet kommer etter at USAs president Donald Trump skapte bekymring blant europeiske NATO-allierte og Ukraina ved å kunngjøre at han skulle ha uautoriserte fredssamtaler med Russlands president Vladimir Putin. Foreløpig gjenstår det å se hvordan europeiske ledere vil reagere på den skiftende dynamikken i konflikten.