Spania forbereder seg på de enestående logistiske og helsemessige utfordringene som følger av tre påfølgende solformørkelser i 2026, 2027 og 2028

Spania gjør seg klar for en utfordring uten sidestykke: en serie på tre solformørkelser som vil inntreffe tre år på rad, og som best vil kunne oppleves fra den iberiske halvøya. Spesielt de to første, den 12. august 2026 og den 2. august 2027, vil være totale solformørkelser, og Spania er det beste stedet i Europa for å se dem.

Det er allerede lansert en nettside med informasjon om hvor og når formørkelsene vil være synlige. Den første, den 12. august 2026, vil bare være helt synlig i Nord-Spania og en liten del av Island, men den kan også dekke mer enn 90 % av solen på de britiske øyene, i Middelhavs-Europa og Nord-Afrika. Den andre, den 2. august 2027, vil være fullt synlig sør i Spania, nord i Afrika og i Midtøsten. Den tredje, 26. januar 2028, vil også være synlig fra nord i Sør-Amerika, Mellom-Amerika, krysser Atlanterhavet og ender på Den iberiske halvøy.

Som et resultat av dette har den spanske regjeringen opprettet en komité som involverer 13 av de 22 departementene for å koordinere ankomsten av potensielt hundretusener av besøkende til noen veldig spesifikke områder, på en veldig spesifikk dato, som rapportert av El País. Ankomsten av så mange mennesker kan få transportinfrastrukturen til å kollapse, overskride overnattingskapasiteten i enkelte landlige områder, føre til mangel på brennbart materiale og mangedoble de vanlige farene ved sommeren, som heteslag eller skogbranner.

Dette er bare noen få av farene som kan oppstå ved masseankomsten av besøkende som følge av en solformørkelse hvis de ikke er planlagt på forhånd, noe USA allerede har opplevd i 2017 og 2024. For eksempel økte antallet dødsulykker på dagen for solformørkelsen i 2017, noe som fikk den amerikanske regjeringen til å erklære unntakstilstand i enkelte fylker eller delstater på dagen for solformørkelsen 8. april 2024.

Og det er uten å regne med den iboende helserisikoen ved solformørkelser: Hvis du ser direkte på solen uten beskyttelse, hovedsakelig ved bruk av autoriserte og kun autoriserte solbriller, kan du få uopprettelige skader i øynene. Et helt år med opplysning og bevisstgjøring, og ideelt sett innkjøp av nok autoriserte solbriller til å minimere farene, er begynnelsen på en trilogi av solformørkelser, noe de fleste bare vil oppleve én gang i løpet av livet.