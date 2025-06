Spania bekrefter at dagens forsvarsbudsjett oppfyller NATO-forpliktelsene

HQ

Siste nytt om USA og Spania . Etter NATO-toppmøtet i Haag bekreftet Spanias statsminister Pedro Sanchez at Spania vil oppfylle alliansens kapasitetsmål samtidig som landet opprettholder sitt nåværende forsvarsbudsjett.



"På dagens toppmøte vinner NATO, og Spania vinner noe som er svært viktig for vårt samfunn, nemlig sikkerhet og velferdsstaten", sa Sanchez, samtidig som han insisterte på at Spania ville opprettholde sine forpliktelser overfor alliansen.

Sánchez takket også de allierte for å ha vist "respekt for Spanias suverenitet". "Jeg håper at vi på morgendagens møte i Det europeiske råd i Brussel vil snakke mindre om prosentandeler av BNP og mer om felles produksjon, felles innkjøp og interoperabilitet", la han til.

Den foreslåtte økningen er et svar på mangeårige krav fra president Donald Trump og økende sikkerhetsfrykt i Europa. Selv om alle allierte formelt har gått med på planen, har Spania uttrykt sin motvilje og hevdet at lavere investeringer fortsatt oppfyller NATO-forpliktelsene.