Spania leverer tilbake malerier fra borgerkrigstiden til familien til en tidligere Madrid-ordfører

HQ

Siste nytt om Spania . Vi vet nå at Spania torsdag kveld har levert tilbake syv 1800-tallsmalerier til familien til Pedro Rico, tidligere ordfører i Madrid, nesten ni tiår etter at de ble beslaglagt under den spanske borgerkrigen.

Kunstverkene, som tidligere befant seg på museer som Prado, ble offisielt overlevert under en seremoni ledet av kulturministeren. Myndighetene har brukt flere år på å spore opp tusenvis av gjenstander som ble tatt under konflikten, og som aldri ble returnert under Francos regime.