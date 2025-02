Spania lover 1 milliard euro i militær bistand til Ukraina

HQ

Under et besøk i Kiev på treårsdagen for Russlands invasjon kunngjorde Spanias statsminister Pedro Sanchez at Spania vil gi Ukraina ytterligere 1 milliard euro i militær bistand i år.

Finansieringen er en del av en bredere 10-årig sikkerhets- og forsvarsavtale som ble etablert i mai 2024, og gjenspeiler Spanias fortsatte engasjement i Ukrainas krigsinnsats. I fjor bevilget Spania allerede over 1 milliard euro til støtte for Ukrainas forsvar, noe som styrker landets rolle som en sentral europeisk partner i konflikten.

Sanchez understreket viktigheten av at Ukraina og EU er direkte involvert i eventuelle fremtidige fredsforhandlinger med Moskva, i en tid hvor det er økende bekymring for USAs diplomatiske kurs under president Donald Trump.

Ukrainske og europeiske ledere er bekymret for at en rask tilnærming mellom Washington og Moskva kan sette Kiev i en sårbar posisjon. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne siste hjelpepakken vil påvirke maktbalansen på slagmarken.