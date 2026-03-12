Spania trekker tilbake sin ambassadør i Israel

HQ

Spania har trukket tilbake sin ambassadør til Israel permanent, noe som markerer en ny eskalering i de diplomatiske spenningene mellom de to landene, som kunngjort.

Den spanske ambassadøren ble allerede tilbakekalt i september i forbindelse med en konflikt om Madrids beslutning om å forby fly og skip som frakter våpen til Israel å bruke spanske havner eller luftrom. Beslutningen kom i forbindelse med kritikk av Israels militære operasjoner på Gazastripen.

Spanias utenriksdepartement har bekreftet at ambassaden i Tel Aviv nå vil bli ledet av en chargé d'affaires i overskuelig fremtid. Forholdet mellom de to landene har vært anstrengt siden Spania anerkjente en palestinsk stat i 2024, og spenningen har økt ytterligere etter Spanias motstand mot USAs og Israels nylige angrep på Iran.