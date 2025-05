Spania utelukker cyberangrep som årsak til strømbruddet i april

HQ

Siste nytt fra Spania . Vi vet nå at spanske myndigheter ikke har funnet noen tegn til et cyberangrep rettet mot den nasjonale nettoperatøren Redeia under strømbruddet som forstyrret store deler av Spania og Portugal 28. april.

Energiminister Sara Aagesen avsluttet onsdag den foreløpige etterforskningen, og la dermed tidligere bekymringer til side. Til tross for tidlige kommentarer som tydet på at alle alternativer var på bordet, lener regjeringen seg nå mot tekniske årsaker.