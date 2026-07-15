Spanias landslagstrener Luis de la Fuente er stolt: Frankrike tapte mot «verdens beste lag

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Før kampen mot Frankrike var alle i Spania preget av frykt, nervøsitet og nesten et mindreværdskompleks: Spania er et flott lag, men Frankrike er Frankrike – Frankrike har vært det beste og mest fryktinngytende laget i VM, og det ville kreve en enorm innsats å overleve kampen. Men etter 90 minutter hadde Spania ikke bare slått Frankrike, de var overlegne, hadde en klar strategi på plass og nøytraliserte alle forsøk fra Mbappé og Dembélé.

Spanias landslagstrener Luis de la Fuente var forsiktig, som alle andre, før kampen, men da han ble spurt av RTVE etter kampen, sto han rakrygget og var stolt av laget sitt. «I dag møtte vi et av de beste landslagene i verden. Men de sto overfor det beste laget i verden», sa treneren. «De fortjener alt fordi de viser engasjement, generøsitet, solidaritet og talent dag etter dag. De får det vanskelige til å se enkelt ut».

Luis de la Fuente tok over landslaget etter skuffelsen i VM 2022, da Spania røk ut i åttendedelsfinalen. «Da vi startet for snart fire år siden, hadde vi en veldig klar idé. Vi har holdt oss tro mot den, og den har ført oss hit», sa De la Fuente. «Å være i VM-finalen er et privilegium, det er kun for de utvalgte få, og man må nyte hvert øyeblikk».

Spania skal møte England eller Argentina i sin andre VM-finale i historien, etter å ha vunnet finalen i 2010. Den seieren, med laget bestående av Iniesta, Xavi, Piqué, Busquets, Alonso, Villa, Ramos, Puyol og Casillas, preget en hel generasjon spanjoler ved å vinne tre store mesterskap mellom 2008 og 2012, og nå er laget med Rodri, Lamine, Oyarzabal, Unai, Nico, Cucurella og Porro på vei mot noe lignende.