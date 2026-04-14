Spanske spillere skriver historie i WNBA-draften, som hever lønningene i sitt 30. år

WNBA-draften i 2026 har blitt fulgt nøye i Spania, ettersom 19-åringen Awa Fam skrev historie ved å være den spanske spilleren med det beste valget i WNBA-historien, tredjevalget totalt, plukket av Seattle Storm. Hun forbedrer det tidligere beste valget av en spanjol i WNBA, valg 15 av Raquel Carrera i 2021, og matcher Pau Gasols draftposisjon i 2001, som også ble valgt som nummer tre i draften, før han ble en legende i NBA og spansk basketball.

Det første valget var Azzi Fudd, 23 år, plukket for Dallas Wing. Den andre var Olivia Miles , 23 år, som ble valgt av Minnesota Lynx.

Awa Fam, som spiller for Valencia Basket, er ikke den eneste spanjolen i draften: Iyana Martín, 20, ble valgt som nummer sju til Portland Fire, og kommer fra Perfumerías Avenida, et lag i Salamanca. Og Marta Suárez ble også valgt av Seattle Storm som nummer 16 totalt.

"Å være her i WNBA er en drøm jeg har hatt siden jeg var 12 år. Å kunne gjøre det som representant for landet mitt er noe dyrebart", sier Fam til ESPN. "Jeg kommer til å ta ansvar, gi mitt beste og fremfor alt lære, også av de mer erfarne spillerne."

2026-sesongen av WNBA, den 30. sesongen i historien, starter 8. mai, med 15 deltakende lag. Las Vegas Aces er de regjerende mesterne.

WNBA vokser i sin 30. utgave, og når ut globalt

Awa Fam (3. valg), Iyana Martín (7. valg) og Nell Angloma fra Basket Lattes i Frankrike (12. valg) var de eneste tre spillerne i første runde av draften (de 15 første valgene) som ikke kom fra college-basketballag i USA, og fem av dem kom fra UCLA (University of California). Dette viser veksten og den internasjonale rekkevidden til WNBA, som har økt lønningene betraktelig.

For eksempel vil toppvalget, Azzi Fudd, tjene 500 000 dollar den kommende sesongen, nesten sju ganger mer enn fjorårets toppvalg, Paige Bueckers, som også spiller for Dallas Wings, ifølge CNN.

WNBA-kommissær Cathy Engelbert sa at dette er et avgjørende punkt. "De siste 30 årene har handlet om å bygge grunnlaget. De neste 30 handler om å skalere spillet, låse opp hva som er mulig for hele kvinnebasketball og kvinneidrett", og avslørte at ligaen nå aktivt utforsker en global fase, som sannsynligvis vil inkludere internasjonale preseason-kamper. I fremtiden tar de sikte på at ordinære sesongkamper vil bli spilt på internasjonal jord, slik det skjer hvert år med NBA.