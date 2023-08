Spawn dukker snart opp som gjestekarakter i et hemmelig spill

HQ

Det ser ut til at vi kommer til å få spille som Todd McFarlanes Spawn i et videospill ganske snart. Men vi vet ikke hvilket ennå, annet enn at det blir i et "stort", noe han avslører i et intervju med ComicBook.

McFarlane sier at vi kan vente oss kunngjøringen under New York Comic Con (12.-15. oktober):

"Vi hadde tenkt å komme med kunngjøringen på New York Comic-Con, for her er folkene våre. Det ville være et flott tidspunkt å gjøre det på. Det er en mulighet for at vi kanskje kommer inn og gjør det på onsdag eller torsdag den uken, og så må jeg hjem igjen."

Vi tipper at Spawn dukker opp i enten Call of Duty: Warzone 2.0 eller Fortnite, men det kan selvsagt også være noe helt annet.