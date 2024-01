Spawn-skaperen vil lage en live-action-film med eller uten Blumhouse

HQ

Todd McFarlane, skaperen av Spawn, ser ut til å være litt lei av å vente på at det skal lages en live-action-film basert på figuren hans. Den demoniske antihelten har vært en fanfavoritt blant tegneserielesere i flere tiår, og folk har vært sultne på en ny filmatisering.

Få virker imidlertid mer sultne enn McFarlane selv, som sier til ComicBook.com at hvis det ikke blir noen film i år, kommer han til å finansiere sin egen film.

"2024 kommer uansett til å være mitt avgjørende år, ikke sant? Enten gir jeg Hollywood den beste sjansen til å gjøre det, eller så har jeg mange eksterne investorer som venter på meg", sier han. "Så jeg prøver å se om vi kan gjøre den rette avtalen innenfor Hollywood-strukturen. Hvis ikke, har det vært mange eksempler, faktisk et par store i fjor, der folk har gått utenfor de vanlige kanalene og lyktes. Og folk har gjort dette før med uavhengige filmer: Du lager filmen din og finner en distributør. Det kunne jeg gjort uten å nøle."

"Jason Blum er en av dem som er flinkest til å få ting gjort", fortsetter McFarlane. "De sier at jeg får lese manuset denne måneden, så jeg sender ut en e-post denne uken for å minne dem på at de lovet meg det. Noe må skje, noe kommer til å skje, jeg kjenner meg selv. Noe kommer til å skje, for hvis jeg ikke finner ut av det inni meg, finner jeg ut av det utenfor. Jeg kjenner meg selv. Men forhåpentligvis kan vi komme frem til en avtale som ivaretar alle partene som har vært involvert i årenes løp."

Foreløpig er det fortsatt forventet at filmen skal lanseres i 2025, men arbeidet må starte snart hvis dette tidsvinduet skal overholdes.