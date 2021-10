Speedrun gjennom en Neo-versjon av Barcelona i Aeon Drive i dag

Retro 2D-plattformeren Aeon Drive har nettopp lansert over hele verden, og gir spillere på alle de store plattformene en sjanse til å utforske dets unike speedrunning-stil i sin helhet.

Aeon Drive er basert i en nyversjon av Barcelona, og setter spillere i skoene til Jackelyne mens hun spretter gjennom byen og plukker opp forskjellige Drive Cores som er nødvendige for å reparere skipet hennes, slik at hun kan redde byen. Jackelyne blir utstyrt med en rekke evner og kan bruke et kraftsverd, teleporteringsdolk og et par forskjellige tidsvridende trekk for å komme seg gjennom byen på rekordtid.

Med en historiemodus som kan spilles alene eller med opptil fire spillere (lokalt ved lansering og online med en oppdatering som kommer senere i år) og en kompetitiv modus, har Aeon Drive til og med globale ledertavler og Discord- og Twitter-integrasjon, slik at du kan utfordre fartsdemoner uansett hvor de befinner seg rundt om i verden.

Spillet er tilgjengelig nå på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch, og utvikler 2Awesome og utgiver Critical Reflex har kjørt en åpen turnering for å avgjøre hvem som er den raskeste av alle. Spillere kan laste ned en gratis demo av spillet for å konkurrere mot kjente influensere i speedrunning-scenen, for eksempel Distortion2, SpikeVegeta og Squillakilla. Finalen finner sted i morgen. Du kan se finalen for speedrunning-turneringen her på Gamereactor på GR Live-siden klokken 19 den 1. oktober.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en idé om hva som er i vente.