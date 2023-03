Speedrunner klarer å få tak i det «umulige» ekstralivet i Super Mario 64, nesten 30 år etter utgivelsen

HQ

Det har kostet blod, svette og tårer og de beste årene av livet har gått, men nå er det endelig beseiret. Den legendariske soppen, det uoppnåelige ekstralivet i Super Mario 64 som har unnsluppet spillere i 27 år.

Nå må det sies at for ni år siden var det faktisk en spiller, Toyuru2, som klarte å nå helt opp til det ekstra livet i Cool, Cool Mountain, men han døde rett etter prestasjonen. Et liv vunnet og et liv tapt. Ingen har kommet nærmere enn det, men det har vært ofte prøvd.

Helt siden utgivelsen har spillerne forsøkt å nå den sadistisk plasserte soppen for å kunne snappe den, men forgjeves. Totalt tok det nesten 30 år før noen knakk koden, og denne var speedrunner PaLiX. Det tok imidlertid halvannen time å hoppe mellom veggene før PaLiX endelig kunne nå en posisjon der han deretter kunne bruke et såkalt Pedro-sted, der spillet finner ut hvor Mario er i forhold til gulvet for endelig å få tak i den ettertraktede skatten med livet intakt.

Nå gjenstår det å se hvor lang tid det vil ta før noen klarer å finne ut hvordan de kan få tak i den beryktede soppen uten å miste et liv og uten å bruke hjelp.

Her kan du se hvordan det skjedde da PaLiX klarte å bryte den 27 år lange forbannelsen.