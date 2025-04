SpeedRunners 2: King of Speed kommer til PC i 2025 og konsoller i 2026

Vi har allerede en vinner på Triple-i Initiative showcase (etter min personlige mening ...), da en oppfølger til det absurd morsomme flerspillerspillet SpeedRunners nettopp ble avslørt. Spillet, som er kjent som SpeedRunners 2: King of Speed, lanseres først på PC i 2025, og kommer deretter til PlayStation 5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch (og sannsynligvis Switch 2) i 2026.

Utvikleren Fair Play Labs har avslørt noen få forskjellige biter av informasjon relatert til denne oppfølgeren, inkludert at den vil utvide det totale spillerantallet til åtte spillere samtidig, både online og lokalt. I tillegg kan vi forvente en forbedring av det fantastiske og flytende gameplayet fra originalen, som blir forbedret med nye kart, hindringer og feller å unngå, og verktøy og power-ups å bruke.

Ellers blir vi fortalt at en samling superheltkarakterer kommer tilbake, og at de også vil bli støttet av nye karakterer. I tillegg til privat spilling for moro skyld, vil SpeedRunners 2 til og med gi spillerne mulighet til å delta i online-turneringer, lage egendefinerte utfordringer og klatre på en ledertavle.

Alex Nichiporchik, administrerende direktør i utgiveren Tiny Build, har uttalt om SpeedRunners tilbake etter nesten et tiår: "SpeedRunners 2: King of Speed vil ta alt til neste nivå, samtidig som vi bevarer det som gjorde originalen så flott og minneverdig. Vi har til og med hentet inn det utrolig talentfulle teamet på DoubleDutch for å konsultere på spillet for å sikre det. En stor takk til vårt utrolige fellesskap for å ha støttet spillet gjennom årene. Nå kommer det til å gå fort fremover. Det er på tide med en rask løping!"

Sjekk ut kunngjøringstraileren og noen bilder av SpeedRunners 2 nedenfor.