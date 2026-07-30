SpeedRunners 2: King of Speed skal lanseres på PC og konsoller i september

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Tiden er kommet, SpeedRunners-fans! Utvikleren Fair Play Labs har kunngjort den endelige lanseringsdatoen for den kommende oppfølgeren til flerspiller-plattformspillet, og den etterlengtede indie-oppfølgeren kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 den 3. september.

Nå som datoen er fastsatt, har det til og med blitt delt en lanseringstrailer for « SpeedRunners 2: King of Speed, som gir et nytt innblikk i den intense, men spennende flerspillermodusen med et konkurransepreget preg.

For mer informasjon om « SpeedRunners 2: King of Speed fikk vi også muligheten til å snakke med Fair Play Labs for å lære mer om prosjektet – noe du kan lese i sin helhet her.