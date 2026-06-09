Spekkhoggere vender tilbake til den britiske kysten i et omfang som sjelden er sett før

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Forskere og naturentusiaster rapporterer om en økning i antall spekkhoggere langs østkysten av Storbritannia. Ifølge data fra Northumberland ble det registrert fem bekreftede observasjoner i fjor, etter at arten hadde vært sjelden i området i flere tiår.

Denne trenden ser ut til å ha fortsatt i 2026. I april observerte fiskere en flokk på opptil ti spekkhoggere utenfor kysten av Northumberland, og bare noen få uker senere så turister på en båttur nær Farne-øyene rundt 30 dyr som svømte gjennom området. Observasjonen beskrives som en av de største flokkene som noensinne er sett i regionen.

I et intervju med BBC sa en av prosjektkoordinatorene:

«Vi dro ut og snakket med båtfolk i alle havnene langs nordøstkysten, og ingen kunne faktisk huske å ha sett dem tidligere. Nå, helt plutselig, er observasjonene – i hvert fall i Northumberland – definitivt på vei opp.»

Tidligere rapporter har også indikert at spekkhoggere dukker opp oftere langs den britiske østkysten. Eksperter har tidligere uttrykt forsiktig optimisme om at flere individer ser ut til å besøke britiske farvann, og at visse grupper kan ha utvidet sine bevegelsesmønstre.