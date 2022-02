SpellForce 3: Reforced har blitt utsatt på konsollene igjen

HQ

I november ble det bekreftet at konsollversjonene av Grimlore Games' Spellforce 3 ville bli utsatt fra 7. desember 2021 til 8. mars 2022.

Men noe tyder på at det er vanskelig for utviklerne å få ferdig denne utgaven av spillet, for de er nødt til å utsette konsollutgaven enda en gang, og denne gangen er det sommeren som gjelder.

"The development of #SpellForceReforced is going to take a little bit more time. In order to bring the best possible RPG/RTS to consoles, we want to make sure the game is in the best possible shape before #SpellForce III makes its debut on consoles slightly later, on June 7, 2022."

Du kan se den nyeste traileren nedenfor.