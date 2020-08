Spelunky 2-gameplay bekrefter lansering i september

Du ser på Annonser

For noen uker siden hintet Derek Yu og resten av gjengen i Mossmouth til at de endelig nærmet seg lanseringen av Spelunky 2, og i kveld fikk vi endelig en dato å merke av i kalenderen.

Spelunky 2 vil nemlig lanseres den 15. september, og State of Play-traileren gjør det klart at vi har mye å se frem til. Her vil vi få muligheten til å spille sammen med andre online. fylle hub-områdene med venner vi finner på veien, manipulere omgivelsene med hjelp av knapper, bruke et våpen til å kopiere ting, ri på kalkuner og mye mer.