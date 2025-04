Spenningen eskalerer når India og Pakistan utveksler ild over grensen til Kashmir

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . For fjerde natt på rad har India og Pakistan utvekslet håndvåpenild langs kontrollinjen i Kashmir, midt i en opptrapping av militæroperasjonene i regionen etter det dødelige angrepet på turister i Kashmir.

Indiske tjenestemenn rapporterte at de reagerte på det de beskrev som uprovoserte angrep, samtidig som sikkerhetsstyrkene fortsatte en storstilt menneskejakt etter drapet på 26 mennesker i Pahalgam. I mellomtiden rapporterte Pakistans militære at de hadde nøytralisert flere titalls militante.

Myndighetene i Kashmir er under press for å sikre at sikkerhetstiltakene ikke går ut over uskyldige sivile, samtidig som politiske ledere maner til tilbakeholdenhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen langs den ustabile grensen vil utvikle seg.