Spenninger mellom produsenter og Amazon forsinker neste James Bond-film

HQ

Det har gått over tre år siden No Time to Die kom på kino, og det ser ut til at den neste James Bond-filmen fortsatt er langt fra å bli noe av. Ifølge rapporter fra The Wall Street Journal har spenninger mellom Broccoli-familien, som lenge har hatt ansvaret for Bond-franchisen, og Amazon, som nå eier distribusjonsrettighetene gjennom kjøpet av MGM, i praksis ført til at produksjonen har stoppet opp.

Wall Street Journal avslørte at forholdet mellom de to partene har blitt svært dårlig, og Broccoli skal ha uttrykt en dyp mistillit til Amazons tilnærming, spesielt deres fokus på "innhold" fremfor den forsiktige historiefortellingen som har definert Bond. Denne splittelsen betyr at det ikke finnes noe manus, ingen historie og ingen ny skuespiller som kan ta på seg den ikoniske rollen.

Uten noen bevegelse i prosjektet er det uklart når fansen vil få sin neste Bond-fiks. Vil de to partene komme til enighet, eller vil den ikoniske spionfranchisen forbli i limbo enda lenger?

Hva tror du - vil de finne en måte å komme videre på?