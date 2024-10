Spider-Man 4 er bekreftet å komme på kino i juli 2026.

Det er nå offisielt bekreftet at Tom Holland kommer tilbake som den veggkrypende superhelten den 24. juli 2026. Dette kommer fra en rapport fra Variety, og Holland selv kommenterte nyheten under en opptreden på The Tonight Show med Jimmy Fallon.

Dette betyr også at premieren vil finne sted i underkant av tre måneder etter Avengers: Doomsday kommer på kino. Holland var synlig begeistret over muligheten til å spille Spider-Man igjen.

"Neste sommer begynner vi å filme. Alt er klart - vi er nesten i mål. Superspennende. Jeg kan ikke vente!"

Holland har tidligere kommentert filmens manus under sin opptreden på Rich Roll Podcast, og sa :

"Det trenger arbeid, men forfatterne gjør en god jobb"

Ser du frem til den nye Spider-Man-filmen?