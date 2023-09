Spider-Man: Across the Spider-Verse skapere reagerer på arbeidslivsspørsmål

HQ

Selv om vi gjerne skulle ønske at Hollywood bare var solskinn og regnbuer, er det ofte et arnested for dårlige arbeidsforhold, og det kreves mange tunge dager for å skape filmene vi elsker. Dette gjelder spesielt i animasjonsfilmer, som for eksempel Spider-Man: Across the Spider-Verse, der animatørene forteller at de ble tvunget til å jobbe utrolig lange dager og gjøre om store deler av filmen til den var på høyde med den umulige standarden til de overordnede.

I et intervju med Variety fikk Phil Lord og Chris Millers, produsentene av Spider-Man: Into the Spider-Verse og forfatterne av oppfølgeren, sjansen til å snakke om disse arbeidsforholdene i filmen.

Lord hadde følgende å si: "Når det gjelder "Spider-Verse", var det en veldig vanskelig film å lage. Vi er veldig stolte av hvor hardt alle jobbet, og det var veldig krevende. Men vi er veldig stolte av filmteamet og alt de har lagt ned i det."

Han snakket også litt om de pågående streikene i Hollywood og hvordan disse problemene kan løses i større skala. "Jeg har alltid vært optimistisk når det gjelder fagbevegelsen, for disse avtalene ser ut til å kunne inngås, og hovedproblemet er at bare den ene parten ønsker å forhandle. Men så lenge begge parter forhandler i god tro og tar tak i de reelle problemene, som forfatternes lønn - som har gått ned med 25 % og er et konkret problem som kan løses - og gjør virksomheten sunn slik at folk kan gjøre denne jobben og betale husleien sin, kommer vi til å være i god form. Jeg er frustrert, men jeg tror dette er et problem som kan løses umiddelbart."

Det er ingen enkel oppgave å skape noe så visuelt tiltalende som Spider-Man: Across the Spider-Verse, så det er klart at det blir noen tøffe dager. Med mer penger til animatørene vil disse dagene forhåpentligvis ikke oppleves som like vanskelige.